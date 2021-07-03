«Кто-то за это ответит?»: Галкин призвал полицию ознакомиться с песнями русских рэперов

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Юморист и актер Максим Галкин призвал правоохранителей обратить внимание на творчество современных отечественных рэп-исполнителей. По его мнению, в их песнях пропагандируются разврат и запрещенные вещества.

— Мы открываем TikTok, а там какой-нибудь 11-летний парень или девчонка танцуют под песню OG Buda, а в ней просто статья на статье! Здесь поется о таких вещах, как наркотики и разврат. Кто-то за это ответит? — задал вопрос юморист в YouTube-шоу «Музыкалити».

Гостем очередного выпуска его передачи стал певец Сосо Павлиашвили, который поддержал Галкина в этом вопросе. Он уверен: молодежь поймет, что этим не нужно заниматься, когда у них появятся собственные дети.

Ранее суд оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ в двух треках. Поводом для этого стали клипы певца на песни «Розовое вино — 2» и «Family». Рэперу грозил штраф до одного миллиона рублей.