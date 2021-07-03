Более 60 процентов россиян не против контролировать финансы своих детей-подростков

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Более 60 процентов россиян хотят контролировать финансы своих детей-подростков — их банковские счета и операции. Чуть больше четверти против такого контроля. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia.

— Исследование показало, что за использование функции «родительского контроля» за денежными средствами на счетах подростков выступают 62,4 процента опрошенных, высказались против 27,6 процента, остальные 10 процентов затруднились сформулировать однозначный ответ, — отмечается в исследовании.

Контролировать финансы больше хотят женщины, нежели мужчины — 62 и 38 процентов соответственно. Против контроля они выступают практически поровну — 59 и 41 процент.

По мнению родителей, такой контроль поможет бороться с мошенниками, которые похищают денежные средства (72,3 процента), отслеживать ставки подростков в онлайн-казино или у букмекеров (41,4 процента) и не допустить использование детей как подставных лиц при обналичивании похищенных средств (24,7 процента).

Треть опрошенных, которые против такого контроля, считают, что дети сами в состоянии не попасться на удочку мошенников. Еще четверть из них считает, что дополнительный контроль в негативную сторону скажется на взаимоотношениях с подростками, которые и так не всегда идеальны. Почти четверть опрошенных заявили, что встреча с мошенниками послужит полезным уроком, который убережет подростков в дальнейшем. Назвать конкретную причину отказа от контроля затруднились 16,6 процента.

Исследование проводилось компанией с 14 по 27 июня. В опросе участвовали три тысячи человек по всей России. У каждого из респондентов есть хотя бы один ребенок в возрасте от 14 до 18 лет, отмечает РИА Новости.

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