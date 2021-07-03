Медиум назвала ритуалы, которые помогут похудеть

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Экстрасенс и медиум Анна Гехман рассказала, как похудеть без физических нагрузок и обращения к врачам. Для этого существует несколько способов, не относящихся к общепринятым, считает она.

— К ним относится нетрадиционная медицина, например, иглоукалывание, также аюрведа — наука о жизни, которая учит нас правильному питанию в соответствии с нашим типом. Если мы будем правильно питаться, то у нас не будет проблем с лишним весом и здоровьем, — говорит медиум.

По ее мнению, в вопросе похудения может помочь и магия. В мире волшебства способов представлено множество.

— Опытный маг может уменьшить размеры вашего тела с помощью энергетического каркаса. И со временем вы действительно похудеете, — отмечает Гехман.

Она рассказала и про заряженную воду, которую используют в парапсихологии и заряжают на определенную программу. Одной из таких программ может стать и похудение.

Также она поделилась способом, которым пользуются черные маги.

— Черные маги отнесут вашу фотографию на кладбище и закопают ее в могилу. И через какое-то время, когда фотография начинает гнить, вы начнете терять лишний вес, ну, и как следствие, болеть. Да, вы избавитесь от лишнего веса, но какой ценой, — предупредила экстрасенс об использовании такого пути.

По ее мнению, нужно быть аккуратным при выборе специалиста и начать заниматься спортом и правильно питаться, чтобы точно сбросить лишний вес, отмечает Пятый канал.

Ранее психолог объяснила, как пережить неудачу с похудением к лету. Те внутренние проблемы, которые долгое время остаются нерешенными, являются таковыми из-за не всегда легких и достижимых целей. Нужно понять, какое тело является красивым лично для человека, мечтающего похудеть, потом построить реалистичный план действий, считает она.