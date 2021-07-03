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Пятерых бандитов нейтрализовали в ходе КТО в Нальчике

Михаил Алимов

Происшествия
Пятерых бандитов нейтрализовали в ходе КТО в Нальчике
Фото: sevbutovo.mos.ru

Пятеро бандитов нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

— В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет, — говорится в сообщении.

По информации комитета, на территории боестолкновения проводятся необходимые следственно-розыскные мероприятия и оперативные действия, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на территории города и прилегающих территорий объявлен режим КТО. При режиме контртеррористической операции вводится ряд ограничений — проверка документов у физических лиц, усиление охраны порядка, контроль телефонных переговоров и, по необходимости, временное отселение физических лиц с территории, на которой введен режим

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