Россияне стали бронировать в 11 раз реже отели и гостиницы Крыма

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Количество бронирований в гостиницах и отелях Крыма уменьшилось в 11 раз. Это связано с коронавирусом, страхом туристов подтоплений и закрытыми пляжами в Ялте. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о рекордном росте туристического потока в республику. При этом ранее он говорил о возможности введения более жестких мер для борьбы с коронавирусом в случае, если ситуация не улучшится.

— Бронирование по Крыму из-за отсутствия открытого моря, от страха подтопления, из-за ковида уменьшилось в 11 раз. Отмены бронирований по Севастополю пошли с июня, по Крыму — с июля, из-за подтоплений. Причем это где-то 50–70, местами и 90 процентов, — сказал он.

Максимальный наплыв туристов на полуостров был в апреле, мае и начале июня. Это можно связать с желанием граждан скорее отдохнуть, ведь неизвестно, будет локдаун или нет. Однако после потопа в Керчи, который произошел 18 июня, туристы начали отказываться от отдыха и отменять бронирование в пансионатах и домах отдыха.

— Следом пошла Ялта. Это усилило отток. И Ялта сегодня из-за запрета купаться в Большой Ялте стоит пустая. В городе никого нет. В последние сорок лет такого точно не было. Связано это с подтоплением и запретом купаться. Это катастрофа для отельеров, рестораторов и арендаторов, — сказал собеседник «ВМ».

С пятницы, 2 июля, пляжи вблизи города начали открывать. Посещать эти места отдыха в городе пока по-прежнему нельзя. Несмотря на то что Ялта ценится не за пляжи, другой инфраструктуры в городе, такой как бассейны, нет.

— У нас, к сожалению, это останавливает индустрию, — добавил эксперт.

Он отметил, что от отдыха в Севастополе туристы тоже отказываются. Отмена бронирований связана с ограничениями для заселения в гостиницы: только по справке о наличии антител или по документу о вакцинации от коронавируса.

— Гостевые дома «вне закона» хорошо себя чувствуют. Потихонечку заполняются, не переживают, не проверяются. Этот рынок сейчас растет, — добавил Волков.