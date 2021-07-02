«Сорок лет такого не было». Грозит ли Крыму локдаун и что нужно знать туристам

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Сезон отпусков в разгаре. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о рекордном росте туристического потока в республику. При этом ранее он говорил о возможности введения более жестких мер для борьбы с коронавирусом, если ситуация не улучшится. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем причины повышенного спроса у россиян на отдых в Крыму, есть ли риск, что в республике действительно введут локдаун, и как подготовиться к отдыху тем, кто только собирается в отпуск.

Рост или упадок?

По итогам первого полугодия турпоток вырос на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, заявил Аксенов. По его словам, за первые шесть месяцев в регионе отдохнули почти 3,3 миллиона туристов.

Как рассказал эксперт в области выездного туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, наплыв туристов — результат планирования отдыха гражданами в ситуации, которая была два месяца назад: выбор мест для отпуска был невелик, не были открыты другие теплые страны.

— Потому по итогам этого сезона, даже если ситуация будет развиваться как сейчас, мы получим рекордные показатели по количеству туристов в Краснодарском крае и Крыму, — сказал собеседник «ВМ».

Он отметил, что ограничения, введенные на Кубани, сегодня не влияют глобально на приток туристов в Крым: путевки были куплены на отдых давно. Осауленко напомнил, что еще больше месяца назад говорили о том, что от общего количества в средствах размещения в Краснодарском крае и Крыму продано практически 95 процентов мест до середины октября.

— Безусловно, говорить, что сейчас потоки стали перемещаться, не стоит — это имеет капельный вид: ни больше ни меньше. Купив билеты, забронировав отель, путевку, сегодня переориентировать и терять свои средства вряд ли кто-то захочет, — сказал эксперт.

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в свою очередь рассказал, что поток туристов в Крым не растет, а, наоборот, снижается. Количество бронирований на полуострове уменьшилось в 11 раз: в Севастополе — с июня, в Крыму — с июля.

Максимальный наплыв туристов был в апреле–мае и начале июня. Это можно связать с желанием граждан скорее отдохнуть, ведь неизвестно, будет или нет локдаун. Однако после потопа в Керчи, который произошел 18 июня, туристы начали отказываться от отдыха и отменять бронирование в пансионатах и домах отдыха.

— Следом пошла Ялта. Это усилило отток. И она сегодня из-за запрета купаться в Большой Ялте стоит пустая. В городе никого нет. В последние сорок лет такого точно не было. Связано это с подтоплением и запретом купаться. Это катастрофа для отельеров, рестораторов и арендаторов, — сказал собеседник «ВМ».

С пятницы, 2 июля, пляжи вблизи города начали открывать. Посещать эти места отдыха в городе пока по-прежнему нельзя. Ялта и так ценится не за пляжи, однако другой инфраструктуры в городе, такой как бассейны, нет.

— У нас, к сожалению, это останавливает индустрию, — добавил эксперт.

Он отметил, что от отдыха в Севастополе туристы тоже отказываются. Отмена бронирований связана с ограничениями для заселения в гостиницы: только при предъявлении справки о наличии антител или документа о вакцинации от коронавируса.

— Гостевые дома «вне закона» хорошо себя чувствуют. Потихонечку заполняются, не переживают, не проверяются. Этот рынок сейчас растет, — добавил Волков.

Риски локдауна

Аксенов на заседании оперштаба пригрозил ввести жесткие ограничения в Крыму, если ситуация с коронавирусом не улучшится, — «вплоть до полного закрытия».

Как рассказал Осауленко, безусловно, возможность введения более жестких ограничений в регионе присутствует. Однако стоит понимать, что время от времени появляются новые выводы и рекомендации по борьбе с вирусом, анализ ситуации, предположения.

— Но пока в этом вопросе мы не нашли в мире оракула, который хотя бы ориентировочно сказал, что будет завтра. Ситуация до безобразия простая. Мы научились моментально реагировать на события за полтора года… Ожидать можно чего угодно, — добавил эксперт.

По словам Волкова, ситуация с заболеваемостью граждан коронавирусом в Крыму сложная, поэтому есть опасения, что полуостров действительно может «закрыться». Обстановка с распространением вируса наиболее тяжелая в Судаке и Ялте.

— Есть опасения, что в Крыму введут локдаун. Либо частично… В целом ситуация плохая. В прошлом году было понятно, что закрыли, стоим, ждем. Сейчас локдауна фактически нет, но ограничения либо какие-то цитаты по этому поводу, вызовы сегодня существуют. Толерантность к изменениям — это одна история. Все уже толерантны. Но готовности никакой нет, — добавил собеседник «ВМ».

Он отметил, что единой системы при ухудшении ситуации в том или ином регионе тоже нет. Поэтому путешественники, направляющиеся в Крым и на юг России, по словам Волкова, «сейчас в шоке».

— Семья из четырех человек: ПЦР-тест — 10 тысяч рублей. Скоростной тест есть только в аэропорту Сочи — на Краснодарский край. В Крыму этого вообще нет. Вы не можете сделать в аэропорту Симферополя тест и заехать в отель, — сказал собеседник «ВМ».

Ограничения

В Севастополе до конца июля действует запрет на развлечения в досуговых центрах, приостанавливается деятельность палаточных лагерей, кальянных, включая доставку кальянов на дом. Кроме того, запрещена торговля едой в кинотеатрах и работа ресторанов, кафе и буфетов в ночное время (с 23:00 до 08:00). Это ограничение не касается торговли навынос, а также работы общепита на вокзалах.

До 15 июля в отели и гостиницы Севастополя будут пускать туристов только с отрицательными ПЦР-тестами, с сертификатами о прививке или со справкой о наличии антител класса G. С 16 июля бронирование или заселение в отели будет возможно только с сертификатами о вакцинации или со справками об антителах.

В Крыму такие же меры по борьбе с распространением ковида введены до 1 сентября.

Осауленко напомнил, что ровно год назад в июне–июле показатели заболеваемости COVID-19 в стране были гораздо скромнее, чем сегодня.

— И тогда был локдаун. Напоминаю. Сегодня мы почему-то об этом забыли. И сегодня наша основная задача, исходя из того нового инструментария, который появился, — не допустить локдауна. Поэтому жесткие решения в Краснодарском крае по поводу вакцин и ПЦР-тестов. Но это делается для того, чтобы мы с вами не вернулись к нулевой точке годичной давности, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что туристам в первую очередь нужно прививаться, а также следовать тем рекомендациям, которые сегодня есть. По словам эксперта, на данный момент только такой инструментарий может помочь отдохнуть в этом году, набраться сил, позагорать и искупаться в море даже при всех действующих ограничениях.

Волков советует туристам, которые не привиты или не переболели коронавирусом, отложить поездку в связи с высокой заболеваемостью ковидом в Крыму. Подвергать себя рискам и опасностям не стоит.

— До августа–сентября. Потому что в ближайшие две недели будет видна динамика и, возможно, будут приняты жесткие меры, связанные с ограничениями для гостиниц, ресторанов и так далее, — сказал эксперт.

Для того чтобы отдых прошел без проблем, добавил он, лучше вакцинироваться от ковида: риски заболеть снижаются.