Людоедские потери. С чем столкнутся туристы из-за отмены рейсов на юг

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Многие туристы, которые планировали отдых в августе на курортах Краснодарского края, могут потерять деньги, уже заложенные на отпуск. Авиакомпании планируют сократить в два раза количество рейсов на Кубань, поэтому вылеты будут отменяться или переноситься. Однако гостиницы на курортах не планируют входить в положение россиян и возвращать сумму брони за проживание. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Отечественные авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за новых правил в регионе против распространения коронавируса. Дело в том, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации. Кроме того, перевозчики не смогут тестировать сотрудников, экипаж на COVID-19 каждые три дня или обеспечить их сертификатами.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что с 1 июля до 1 августа желающие заселиться в отели Кубани должны будут предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

Билеты

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что принимаемые против ковида меры и законы работают для всех граждан одинаково. Поэтому непривитых сотрудников авиакомпаний действительно не пустят в отели и гостиницы.

— Вопрос в другом: кто эти расходы должен нести и в каком формате это должно быть организовано? Если в привычном формате будет сдан ПЦР-тест, то бортпроводники физически не смогут пройти эту процедуру. Поэтому важно обеспечить экспресс-тестирование в аэропортах прибытия, что позволит решить проблемы. Более того, тестирование должно оплачиваться за счет региона, — сказал эксперт.

Других форматов работы быть не может. Иначе все расходы на тестирование лягут на пассажиров и отразятся на стоимости авиабилетов. У авиакомпаний средств на частые ПЦР-исследования работников нет, отметил Зотов.

— Многие пилоты не могут пройти вакцинацию. Не во всех странах признается наш сертификат. А если пилот задействован в полетах, то летает он не только внутри России, но и за рубежом. Если ПЦР везде принимают, то с вакцинацией все гораздо сложнее, — подчеркнул собеседник «ВМ».

По его словам, у большинства авиакомпаний порядка 30 процентов флота задействовано на полеты в Краснодарский край и Крым. Если число желающих отправиться в отпуск на юг страны ввиду введения ограничений значительно сократится, что уже происходит, но не массово, то авиакомпании будут вынуждены страховать свои риски от потери пассажиров.

— Цена на билеты будет возрастать. Спрос всегда был достаточно высокий, а при сокращении количества рейсов стоимость должна вырасти, — добавил Зотов.

Возврат

Как пояснил основатель юридического агентства Георгий Мохов, если авиакомпания сама отменяет рейс, то это односторонний отказ от договора на перевозку. Согласно закону, перевозчик обязан вернуть туристу стоимость перелета вместе со всеми сборами, включенными в тариф билета.

— Если был отказ от поездки по собственной инициативе, тогда возврат проходит на условиях тарифа. Если билет невозвратный — можно потерять деньги, — добавил юрист.

По его словам, срок возврата денег за возвратный билет зависит от действий перевозчика. Обычно он составляет пять дней.

— Но могут усложнять, предлагать перенос даты вылета, а не возврат денег, если компания сама отменила рейс. Полетите не в августе, а в сентябре. В этом случае, если такой вариант не устраивает, нужно писать заявление в адрес компании и требовать возврата денег, — добавил собеседник издания.

Гостиницы

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться туристы в ближайшее время, — невозврат денег за ранее забронированное жилье. Если отдыхающий понимает, что не будет вакцинироваться от ковида или не успеет к дате заселения, гостиница может просто отказаться возвращать финансы за несостоявшийся отдых.

— Тупиковая ситуация. Деньги пропадают. Гостиница отдыхающих не заселит, потому что не имеет права. А цены на отдых, например, в Сочи абсолютно людоедские — несколько сотен тысяч рублей. Многие пансионаты беззастенчиво ставят невозвратные бронирования. Отмена якобы невозможна, а штраф — 100 процентов, — отметил Мохов.

Он подчеркнул, что это незаконно. Однако потребовать возврат средств получится только через суд. Это занимает и время, и силы.

— Если с перевозчиками еще все понятно, то дома отдыха и пансионаты — абсолютно мутное поле самостоятельно устанавливаемых правил, — заключил эксперт.