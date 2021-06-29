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В АТОР оценили потери Краснодарского края от антиковидных ограничений

Полина Долганова

Общество
В АТОР оценили потери Краснодарского края от антиковидных ограничений
Фото: Pixabay

Потери Краснодарского края от ограничений для туристов из-за коронавирусной инфекции в июле и августе могут составить 40–55 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут составить от 40 до 55 миллиардов рублей, — говорится в сообщении.

Согласно оценкам специалистов, с июня по сентябрь поехать на Кубань планировали 6,5 миллиона россиян. Кроме того, не менее трех миллионов туристов уже приобрели путевки на июнь.

Средняя цена поездки на одного человека в следующем месяце составляет 18–20 тысяч рублей, то есть 54–60 миллиардов рублей. Из этого следует, что край может потерять около 15 миллиардов рублей за месяц.

Оказаться в Краснодарском крае в августе планировали 2,5 миллиона человек. Общая стоимость их путевок составила 50 миллиардов рублей.

Туроператоры отмечают, что сорваться также могут поездки тех туристов, которые запланировали отдых на сентябрь. Первый месяц учебного года дает краю 13 процентов от всего годового туристического потока. К настоящему времени отели уже продали свои номера одному миллиону человек, чьи путевки суммарно оцениваются в 18–20 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции после восстановления авиасообщения со страной 22 июня.

До этого туристы выразили готовность аннулировать 30 процентов туров на Кубань в июле.

Напомним, глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля до 1 августа желающие заселиться в отели Кубани должны будут предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста. А с 1 августа гостиницы Краснодарского края будут принимать гостей только с документами, подтверждающими вакцинацию от COVID-19. Кроме того, россиян предупредили о превращении отелей в обсерваторы при вспышках COVID-19.

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