Роспотребнадзор Москвы нашел нарушения в работе 7 из 23 проверенных рынков

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Роспотребнадзор Москвы проверил 23 столичных рынка на предмет соблюдения противоэпидемических правил. Нарушения выявили на семи из них, сообщается в субботу, 3 июля, на сайте ведомства.

— 1–2 июля 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу Москве в административных округах с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий были проведены мониторинговые проверки 23 розничных рынков. С нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало семь розничных рынков, — написано в сообщении.

Как отмечается, на рынках не была обеспечена социальная дистанция и ношение масок и перчаток, также не был вакцинирован персонал.

Ранее сообщалось, что нарушения антиковидных мер выявили в 12 кафе сети «Шоколадница» в столице. По сообщению Роспотребнадзора, заведениям грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.