Нарушения антиковидных мер выявили в 12 кафе сети «Шоколадница» в столице

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 12 кафе крупной ресторанной сети «Шоколадница», заведениям грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты службы проверили 34 предприятия общественного питания данной сети, нарушения были найдены в 12.

Так, в кафе не контролировалось соблюдение социальной дистанции при обслуживании и посадке гостей, на входе в ресторан у посетителей не спрашивали наличие масок и перчаток, а при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагались, также у людей не измеряли температуру.

Кроме того, сотрудники ресторанов работали со спущенной маской и без перчаток. В заведениях не была представлена информация о тестировании сотрудников на COVID-19, а также информация о количестве человек, которые переболели или привились.

В отношении юридического лица возбуждено 12 административных дел. Материалы дел будут направлены в суд для вынесения решений об административном наказании.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что организаторам речных круизов в столице грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушения антиковидных мер. Среди нарушений выявлены отсутствие использования масок и перчаток, а также несоблюдение социальной дистанции.

Напомним, что в Москве с 22 июня ввели новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В июне число заболевших стало рекордным за всю пандемию.