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Врачи рассказали, кому нельзя принимать горячую ванну и душ

Марина Найденкова

Общество
Врачи рассказали, кому нельзя принимать горячую ванну и душ
Фото: pexels.com/Elly Fairytale

Горячую ванну или душ противопоказано принимать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В противном случае это может привести к плохим последствиям для здоровья. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали врачи-терапевты.

— Нельзя принимать горячую ванну людям с аневризмами и тромбозами. Тромб может оторваться, а он бывает разной длинны. Когда есть воспалительные процессы в сосудах, горячую ванну принимать нельзя, — сказала доктор Людмила Лапа.

Отказаться от горячего душа стоит и тем, у кого есть проблемы со здоровьем со стороны сердечно-сосудистой системы — ишемическая или гипертоническая болезнь сердца, добавила в свою очередь врач Татьяна Романенко.

— Время тепловых процедур должно быть строго дозировано. Даже посещение бани и сауны рекомендовано ограничивать — 5–7 минут, — отметила она.

Романенко особо подчеркнула, что всегда нужно слушать свой организм. Если становится плохо, появилось учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, сдавленность в груди, то нужно срочно покинуть помещение с высокой температурой.

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