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Организаторам речного круиза в Москве грозит штраф за нарушение антиковидных мер

Юлия Павлушова

Город
Организаторам речного круиза в Москве грозит штраф за нарушение антиковидных мер
Фото: Telegtam / Городское хозяйство Москвы

Организаторам речной прогулки на теплоходе «Доброходъ» в Москве грозит штраф до одного миллиона рублей за нарушение антиковидных мер. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

По его словам, нарушения выявили во время рейда по Москве-реке. Владельцы теплохода проигнорировали требования по соблюдению социальной дистанции пассажирами при посадке и высадке, а также на борту судна.

— Кроме того, не были соблюдены требования по использованию средств индивидуальной защиты пассажирами, а также персоналом, — уточнил Андрей Поплавский.

Размер штрафной санкции за такие нарушения — до 300 тысяч рублей. В случае если после такой прогулки будет причинен вред чьему-то здоровью, будет назначен штраф суммой до одного миллиона рублей. Также работу организаторов могут приостановить на срок до 90 суток, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Ранее Роспотребнадзор Москвы нашел нарушения в работе 7 из 23 проверенных рынков. Как отмечается, в торговых точках не была обеспечена социальная дистанция и ношение масок и перчаток, также не был вакцинирован персонал.

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