Индийский диетолог назвала три правила легкого похудения

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Секрет результативного сброса веса заключается в правильных пропорциях питания и манере приема пищи. Об этом заявила ведущий диетолог Индии Руджута Дивекар.

Она отметила, что жесткие ограничения во время диеты эффективны, но обладают кратковременным эффектом — ушедшие килограммы быстро вернутся, если расслабиться. Из-за этого могут возникнуть серьезные сбои в организме.

Руджута Дивекар советует употреблять сбалансированную и питательную пищу, но в небольших порциях. Кроме того, еду нужно тщательно пережевывать. Это поможет исключить переедание и поспособствует усвоению полезных веществ, содержащихся в продуктах.

Диетолог отметила, что трапезу не нужно совмещать с просмотром телевизора или «серфингом» в Сети. По ее словам, многозадачность запросто приведет к перееданию, поскольку организм в такие моменты не понимает, что употребил достаточное количество пищи, пишет Womanel.com.

Ранее диетолог Вейсель Джиерли перечислил продукты, которые не стоит сочетать друг с другом. Например, он не рекомендовал употреблять чай и кофе одновременно с приемом пищи, поскольку они снижают усвоение железа.