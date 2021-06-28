Диетолог перечислил продукты, которые не стоит сочетать друг с другом

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Существует множество продуктов, которые полезны сами по себе, но имеют сомнительные сочетания между собой. Об этом сообщил турецкий специалист по питанию и диетологии Вейсель Джиерли.

По его словам, чай и кофе, если их пить одновременно с приемом пищи, снижают усвоение железа, поэтому лучше всего употреблять их через 45 минут после еды.

— Пить чай вместе с яйцами, потребляемыми на завтрак, неправильно. Это связано с тем, что вещество под названием «танин», содержащееся в чае, уменьшает поглощение железа. Потребление двух кислых питательных веществ вместе может привести к риску отравления, — рассказал Джиерли.

Сочетание йогурта с редисом «вдобавок к другой еде» может привести к изжоге, поэтому лучше употреблять эти продукты отдельно друг от друга. Кроме того, йогурт не следует сочетать с любыми кислыми продуктами, например, лимоном или уксусом.

Диетолог добавил, что для хорошего пищеварения нельзя употреблять вместе большое количество разных фруктов. Также плохо может закончиться и трапеза, во время которой смешивалось множество богатых белком продуктов: мясо, рыба, яйца и молочные продукты, сообщается в издании Cumhuriyet.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что диетолог предложил идеальный снек под сериал. Специалист пояснил, что, отвлекаясь на телевизионную картинку, человек не воспринимает количество и вкус поглощаемой еды, поэтому риск переесть существенно возрастает. Эксперт призвал разделить два удовольствия — прием пищи и ТВ-сеансы.