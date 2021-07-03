Сергей Собянин: Ежедневно вакцину от коронавируса получают 60-70 тысяч человек
Вакцинация от коронавируса в столице набрала хорошие обороты — общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
— Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 миллиона человек, — уточнил глава города.
Он отметил, что ежедневно защиту от коронавируса в Москве получают 60–70 тысяч человек. Число ежедневных прививок планируют наращивать и в дальнейшем.
Сергей Собянин добавил, что первый компонент вакцины уже получили 60 процентов сотрудников более чем 1,5 тысячи предприятий города.
— Огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес, — подчеркнул мэр столицы.
Исходя из постановления главы Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой, к августу не менее 60 процентов сотрудников сфер торговли, услуг, общепита, здравоохранения, образования и ЖКХ должны привиться от COVID-19.
Ранее сообщалось, что почти 3,5 миллиона доз вакцины «ЭпиВакКорона» произвели в России.