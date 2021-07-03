Сергей Собянин: Кафе и рестораны, перешедшие на систему QR-кодов, получат гранты

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Первая сотня московских предприятий, которые вакцинируют 60 процентов сотрудников от коронавируса, получат гранты. Об этом в субботу, 3 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Глава города уточнил, что речь идет также и об индивидуальных предпринимателях.

— Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 процентов работников, получат гранты в размере 100 процентов НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей, — рассказал Сергей Собянин.

Гранты на полную оплату коммунальных услуг могут получить кафе и рестораны столицы. По итогам третьего квартала нынешнего года их выдадут тем предприятиям общепита, которые соблюдали все требования по QR-кодам.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что вакцинация от коронавируса в столице набрала хорошие обороты — общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек. Ежедневно защиту от коронавируса в Москве получают 60–70 тысяч горожан. Число ежедневных прививок планируют наращивать и в дальнейшем.

Исходя из постановления главы Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой, к августу не менее 60 процентов сотрудников сфер торговли, услуг, общепита, здравоохранения, образования и ЖКХ должны привиться от COVID-19.