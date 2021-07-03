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Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Наталью Тенякову

Юлия Павлушова

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Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Наталью Тенякову
Фото: Первый канал

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Тенякова празднует день рождения в субботу, 3 июля. Народную артистку поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы отметил, что Наталья Тенякова — актриса огромного таланта и обаяния.

— Вы создали богатую галерею замечательных женских образов, вошедших в золотой фонд отечественного театрального и киноискусства, — отметил Сергей Собянин.

Он также пожелал Наталье Теняковой благополучия, здоровья и творческих успехов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде в 1944 году. В кино она дебютировала в 1966 году. Она исполнила роль Лиды Рязаевой в фильме «Старшая сестра». Также в ее фильмографии роли в картинах «Любовь и голуби», «Француз». Актриса сыграла в спектаклях «Кабала святош», «Московский хор», «Вишневый сад», «Женитьба».

Народной артисткой России Наталья Тенякова стала в 1994 году. Ее работа отмечена наградами: орден Дружбы, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден Почета.

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