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Любовь Толкалина рассказала, зачем выкладывает фото в стиле ню

Юлия Павлушова

Общество
Любовь Толкалина рассказала, зачем выкладывает фото в стиле ню
Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина рассказала, что «голые» снимки в Instagram помогают ей проводить чистку в социальных сетях. Она блокирует всех, кто пишет гневные комментарии.

Артистка часто стала выкладывать снимки в стиле ню. Поначалу подписчики восхищались ее смелостью и красотой. Однако все чаще фолловеры начали говорить, что Любовь Толкалина с прославленной карьерой не нуждается в обнаженных фото, чтобы заработать популярность.

Звезда заявила, что не стесняется показывать свое голое тело. Кроме того, она не вступает в полемику с теми, кто не разделяет ее позицию.

— Если тебя любят, то примут любого и порадуются. А если тебя не любят, то ты никогда не будешь хорош, что бы ни делал, как бы ни старался, — цитирует Любовь Толкалину ФАН.

Ранее Толкалину жестко раскритиковали в Сети после публикации откровенного фото.

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