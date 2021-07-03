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Московские автоинспекторы будут ловить нарушителей на нераспознаваемых машинах

Юлия Павлушова

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Московские автоинспекторы будут ловить нарушителей на нераспознаваемых машинах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах столичная ГИБДД закупила автомобили, без ведомственной окраски. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил глава Госавтоинспекции Москвы Александр Быков.

Он уточнил, что такие машины работают совместно с патрульными автомобилями с опознавательными знаками. Именно на обычных машинах останавливают тех, кто нарушил правила.

— В процессе, когда идет движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД, — сказал Александр Быков.

Речь идет о пересечении линий разметки, выезде на встречную полосу, разговоре по телефону без гарнитуры, сообщает «Россия 24».

Ранее сообщалось, что на дорогах столицы появится две тысячи новых камер видеонаблюдения для оперативной фиксации вероятных происшествий.

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