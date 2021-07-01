Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Две тысячи новых камер видеонаблюдения появятся на дорогах Москвы

Михаил Алимов

Город
Две тысячи новых камер видеонаблюдения появятся на дорогах Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На дорогах столицы появятся две тысячи новых камер видеонаблюдения. Они необходимы для оперативной фиксации ДТП и прочих нестандартных ситуаций на дорожно-транспортном полотне. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил департамент транспорта Москвы.

— В отличие от камер-предшественников, которые установили более восьми лет назад, в новых камерах будут более широкие возможности по настройке изображения. Новые камеры будут анализировать дорожную ситуацию в режиме реального времени и передавать изображения в Ситуационный центр ЦОДД. Качественная система видеобзора позволяет максимально точно оценивать трафик и причины возникновения заторов, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Ранее были названы самые частые запросы москвичей по записям с камер видеонаблюдения. Чаще всего записи требуются при порче имущества и для разбирательства в драках и причинах ДТП.

Кроме того, стало известно, что Госавтоинспекция планирует увеличить максимальную разрешенную скорость до 150 километров в час на тех дорогах, где это позволяет инфраструктура.

Читайте также:
МоскваДепартамент транспорта Москвыкамера видеонаблюдения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в «киберщит»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте