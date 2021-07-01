Две тысячи новых камер видеонаблюдения появятся на дорогах Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На дорогах столицы появятся две тысячи новых камер видеонаблюдения. Они необходимы для оперативной фиксации ДТП и прочих нестандартных ситуаций на дорожно-транспортном полотне. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил департамент транспорта Москвы.

— В отличие от камер-предшественников, которые установили более восьми лет назад, в новых камерах будут более широкие возможности по настройке изображения. Новые камеры будут анализировать дорожную ситуацию в режиме реального времени и передавать изображения в Ситуационный центр ЦОДД. Качественная система видеобзора позволяет максимально точно оценивать трафик и причины возникновения заторов, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Ранее были названы самые частые запросы москвичей по записям с камер видеонаблюдения. Чаще всего записи требуются при порче имущества и для разбирательства в драках и причинах ДТП.

Кроме того, стало известно, что Госавтоинспекция планирует увеличить максимальную разрешенную скорость до 150 километров в час на тех дорогах, где это позволяет инфраструктура.