ГИБДД может увеличить до 150 километров в час допустимую скорость на некоторых дорогах

Фото: Василя Махиянова / Вечерняя Москва

Госавтоинспекция планирует увеличить максимальную разрешенную скорость до 150 километров в час на тех дорогах, где это позволяет инфраструктура. Об этом в четверг, 1 июля, заявил глава ведомства Михаил Черников на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По его словам, увеличение разрешенной скорости на дорогах — это в первую очередь вопрос безопасности.

— На многих платных дорогах повысили скорость до 130 километров в час. Мы рассматриваем повышение скорости до 150 километров в час по отдельным участкам дороги там, где это безопасно, — сказал Черников.

Также глава ведомства рассказал, что движение беспилотного транспорта на российских дорогах возможно. Однако оно должно осуществляться в отдельном потоке.

— Если говорить о беспилотном потоке, то, вероятно, его можно будет организовать по выделенной полосе, чтобы было как можно меньше рисков возникновения ДТП, — заключил глава ГИБДД.

Ранее Михаил Черников сообщил, что за последние 10 лет детская смертность в результате ДТП снизилась почти в два раза. Однако все равно ежегодно в результате аварий на дорогах гибнут дети.