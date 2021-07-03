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Курьеров на велосипедах в Москве могут отправить на экзамены по ПДД

Юлия Павлушова

Город
Курьеров на велосипедах в Москве могут отправить на экзамены по ПДД
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столица нуждается в нормах, которые обяжут курьеров-велосипедистов сдавать экзамены на знание правил дорожного движения. Об этом в субботу, 3 июля, заявил глава управления ГИБДД Москвы Александр Быков.

По его словам, курьеры на велосипедах, доставляющие еду в городе, часто нарушают различные пункты ПДД.

— Статистика показывает, что данная категория у нас зачастую нарушает правила дорожного движения и в том числе попадает в ДТП, — отметил Александр Быков.

Он уточнил, что важно оперативно проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет работодателей таких курьеров отправлять их на экзамен, сообщает «Россия 24».

Ранее Александр Быков рассказал, что для скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах столичная ГИБДД закупила автомобили без ведомственной окраски.

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