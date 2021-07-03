Прививку от коронавируса можно будет сделать в парках Подмосковья

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На территории десяти парков и двух музеев Подмосковья можно будет пройти вакцинацию от COVID-19 в воскресенье, 4 июля. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Светлана Стригункова отметила, что в регионе значительно выросло число тех, кто хочет сделать прививку. Из-за этого в общественных местах в выходные дни будут работать дополнительные выездные бригады.

Прививочные пункты откроют в Балашихе, Ногинске, Клину, Химках, Одинцове, Чехове, Ленинском округе и Коломне. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС, пишет Подмосковье сегодня.

Ранее Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса в Москве набрала хорошие обороты — общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек. Ежедневно защиту от коронавируса получают 60–70 тысяч горожан. Число ежедневных прививок планируют наращивать и в дальнейшем.