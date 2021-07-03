Энергогенерирующее напольное покрытие будут внедрять на станциях метро Москвы
Энергогенерирующее напольное покрытие планируют установить на новых станциях столичного метро. Об этом рассказал генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
Технология будет преобразовывать кинетическую энергию от шагов пассажиров в электроэнергию, пояснил Кравцов. По его словам, каждый шаг человека сможет создавать шесть ватт энергии на одной единице подобного покрытия.
— При прогнозируемом пассажиропотоке на Большой кольцевой линии метро 380 миллионов человек в год при помощи энергогенерирующей плитки возможно вырабатывать до шести мегаватт чистой энергии в сутки, — подчеркнул Кравцов.
Он добавил, что электричество от движения пассажиров можно использовать для освещения остановок транспорта и указателей, питания турникетов, билетных автоматов и других объектов. Подобные меры позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.