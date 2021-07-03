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Энергогенерирующее напольное покрытие будут внедрять на станциях метро Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Энергогенерирующее напольное покрытие будут внедрять на станциях метро Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Энергогенерирующее напольное покрытие планируют установить на новых станциях столичного метро. Об этом рассказал генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Технология будет преобразовывать кинетическую энергию от шагов пассажиров в электроэнергию, пояснил Кравцов. По его словам, каждый шаг человека сможет создавать шесть ватт энергии на одной единице подобного покрытия.

— При прогнозируемом пассажиропотоке на Большой кольцевой линии метро 380 миллионов человек в год при помощи энергогенерирующей плитки возможно вырабатывать до шести мегаватт чистой энергии в сутки, — подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что электричество от движения пассажиров можно использовать для освещения остановок транспорта и указателей, питания турникетов, билетных автоматов и других объектов. Подобные меры позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

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