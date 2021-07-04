Кузнецова заявила о возвращении всех российских детей из лагеря «Рош» в Сирии 

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Всех российских детей из лагеря «Рош» в Сирии вернули на родину. Об этом в воскресенье, 4 июля, рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Самолет, на борту которого находились 23 российских ребенка из Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский в субботу, 3 июля.

Кузнецова пояснила, что среди вернувшихся на родину были как дети из приюта или лагеря «Рош», так и дети с мамами. Самому маленькому ребенку, которого вернули в Россию, исполнился один год.

— И надо сказать, из лагеря «Рош» мы вывезли всех детей. Мы для себя закрываем этот этап, — подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, у нескольких детей поднялась температура, поэтому их увезли на реанимобиле. Кузнецова пояснила, что недомогание могла вызвать аномальная жара в Сирии, где температура воздуха достигала плюс 50 градусов.

Детей планируют передать ближайшим родственникам после необходимых проверок, пишет РИА Новости.

В апреле Кузнецова забрала российских детей из приюта в Дамаске. Она отправилась из Эль-Камышлы в столицу Сирийской Арабской Республики для того, чтобы забрать из приюта российских детей, где для детей были созданы все условия для жизни и развития, однако их ждали родственники, с которыми они не виделись уже несколько лет.