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Специалист объяснил, как определить местоположение человека по телефону

Анастасия Волоснова

Технологии
Специалист объяснил, как определить местоположение человека по телефону
Фото: Pixabay

Чтобы легального выяснить местонахождение нужного человека, пользователи могут обратиться к операторам связи. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

По его словам, операторы связи предоставляют такие услуги, как «локатор» или «радар». Для получения данных необходимо отправить USSD-запрос, уточнил Кусков. Он добавил, что многие мессенджеры также обладают функцией «направить геолокацию» собеседника.

— Есть также так называемые программы-пеленгаторы, которые устанавливаются из магазина приложений, но они должны устанавливаться с разрешения владельца смартфона. Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что функция «родительский контроль» может помочь отследить геолокацию нужного человека.

Чтобы найти пользователя, также можно направить запрос к операторам связи. Кусков напомнил, что данный способ практикует поисковая служба Liza Alert, пишет агентство «Прайм».

Ранее «ВМ» писала о четырех эффективных способах, которых позволят ускорить работу смартфона. В частности, гаджеты часто начинают работать медленнее из-за установки обновления, которое устройство не поддерживает. В смартфонах с операционной системой Android в таких случаях можно переустановить предыдущую версию. Однако гаджеты, работающие на iOS, такую функцию не поддерживают.

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