Российские ученые создали очиститель воздуха от COVID-19

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В России создали наномембрану, которая способна убивать частицы коронавируса. Об этом рассказали специалисты из Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий.

Новую технологию планируют устанавливать в очистителях воздуха и кондиционерах, чтобы защищать помещение от распространения опасных вирусов, пояснил профессор МИФИ Валерий Загайнов.

Мембрана может накаляться до плюс 300–400 градусов. Энергия в устройство поступает благодаря электрическому току. Высокие температуры позволяют очищать воздух, проходящий через наномембрану, от вирусов, в том числе от COVID-19, пояснили ученые.

— В мире до сих пор не было материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались. Поэтому у нашего изобретения пока нет аналогов, — подчеркнул профессор Сколтеха Альберт Насибулин.

По его словам, температура мембраны, составляющая плюс 100–150 градусов, мгновенно убьет вирусы и микроорганизмы.

Новое устройство также можно будет устанавливать в больничных палатах и операционных, добавил вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. По его мнению, фильтр сможет замедлить распространение вируса в подобных местах, сообщает «Известия».