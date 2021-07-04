Синоптик назвала количество дождливых дней в июле в Москве

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В общей сложности обычно в июле бывает около восьми дождливых дней, которые сопровождаются грозами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода в начале новой рабочей недели в столице будет теплой и без осадков. Воздух прогреется до 26–28 градусов. Однако ближе к выходным в город придет тридцатиградусная жара.

— В среднем в июле наблюдается около восьми дней с грозой. Поэтому ничего удивительного для июля это не будет представлять, — сказала специалист.

Кроме того, в середине месяца возможна смена прогретого воздуха на более прохладный. Поэтому не исключено, что в город придут дожди с грозами.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в июле этого года в Центральной России ожидается засуха, которая случается в среднем раз в 10 лет. По его словам, на северо-западе региона может и вовсе не быть осадков в июле. В среднем на указанной территории ожидается около 20–30 процентов их месячной нормы. Метеоролог отметил, что июльская температура в регионе будет превышать норму на 0,5–1 градус.