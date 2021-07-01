Синоптик предупредил о засухе в Центральной России в июле

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В июле этого года в Центральной России ожидается засуха, которая случается в среднем раз в 10 лет. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая, судя по климату за последние полвека, в среднем случается не чаще раза в 9–10 лет, — заявил синоптик.

При этом на северо-западе Центрального региона может и вовсе не быть осадков в июле. В среднем на указанной территории ожидается около 20–30 процентов их месячной нормы.

По словам метеоролога, июльская температура в регионе будет превышать норму на 0,5–1 градус. Однако в середине месяца этот показатель может быть другим, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптики рассказали, что 1 июля в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Температура воздуха в столице поднимется до 22–24 градусов тепла, в Подмосковье — до 21–26 градусов тепла. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду.