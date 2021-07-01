Синоптики предупредили москвичей о дождях 1 июля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве в четверг, 1 июля, ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Об этом свидетельствуют данные портала «Метеоновости».

Температура воздуха в столице поднимется до 22–24 градусов тепла, в Подмосковье — до 21–26 градусов тепла. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что 1 июля в столице ожидается кратковременный дождь, однако солнце также будет радовать москвичей.

Из-за перепадов давления люди с хроническими заболеваниями сосудов и сердца могут испытывать проблемы со здоровьем. Кроме того, высокая влажность может спровоцировать осложнения заболеваний опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы.

Ранее «ВМ» писала, что в первые выходные июля жителей столичного региона ожидает солнечная погода: в Москву и область придет скандинавский циклон. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что возвращения аномальной жары в столице в ближайшее время не ожидается, а погода в июле будет переменчивой.