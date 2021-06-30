В Гидрометцентре оценили вероятность возвращения в Москву аномальной жары

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Возвращение аномальной жары в столицу в ближайшее время не ожидается, а погода в июле будет переменчивая. Об этом в среду, 30 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, июльская погода в регионе будет представлять собой чередование теплых и прохладных периодов.

— Вернется ли такая жара? Дело в том, что погода в июле в Москве ожидается неоднородная: будет и тепло, и прохладно, и небольшие дожди, — сказал синоптик.

В первые пять дней июля жара не прогнозируется. При необходимости синоптики предупредят об аномальной жаре за два-три дня, передает ТАСС.

Ранее метеорологи рассказали о погоде в Московском регионе 30 июня. Температура воздуха в столице опустится до 20-22 градусов тепла, в Подмосковье — до 18-23 градусов тепла. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду, его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, прогнозируют синоптики. При этом относительная влажность воздуха повысится до 60 процентов.