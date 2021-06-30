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Дожди придут в столичный регион 30 июня

Анастасия Волоснова

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Дожди придут в столичный регион 30 июня
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В среду, 30 июня, в Москве и области ожидается облачная погода и дожди. Об этом свидетельствуют данные портала «Метеоновости».

Температура воздуха в столице опустится до 20-22 градусов тепла, в Подмосковье — до 18-23 градусов тепла. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду, его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, прогнозируют синоптики. При этом относительная влажность воздуха повысится до 60 процентов.

По данным специалистов, в Москву пришло похолодание, которое на 15-17 остудило воздух в городе. В столице 30 июня ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в последние дни июня. Так, по словам синоптика, жителей столицы ждет очень комфортная погода. При этом в первые выходные июля жителей столичного региона ожидает солнечная погода — в Москву и область придет скандинавский циклон.

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