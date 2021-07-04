Церемония прощания с Николаем Сличенко началась в театре «Ромэн»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Церемония прощания с народным артистом СССР Николаем Сличенко проходит в московском цыганском театре «Ромэн» в воскресенье, 4 июля.

Проститься с режиссером пришли его коллеги и поклонники. В холле театра разместили портреты Сличенко. В зале играет цыганская музыка, передает РИА Новости.

Напомним, о смерти Николая Сличенко стало известно в пятницу, 2 июля. Ему было 86 лет. Причины смерти пока не уточняются.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году он был принят в московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» артистом вспомогательного состава. Сличенко сыграл более 60 ролей в театре, снялся в ряде фильмов, в том числе в картинах «В дождь и солнце» и «Свадьба в Малиновке». С 60-х пробовал себя в режиссуре. В 1972 году окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИС. С 1977 года стал главным режиссером и художественным руководителем театра «Ромэн» — единственного профессионального цыганского театра. Сличенко — единственный цыган, удостоенный звания народного артиста СССР.