Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Церемония прощания с Николаем Сличенко началась в театре «Ромэн»

Илья Ашуров

Общество
Церемония прощания с Николаем Сличенко началась в театре «Ромэн»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Церемония прощания с народным артистом СССР Николаем Сличенко проходит в московском цыганском театре «Ромэн» в воскресенье, 4 июля.

Проститься с режиссером пришли его коллеги и поклонники. В холле театра разместили портреты Сличенко. В зале играет цыганская музыка, передает РИА Новости.

Напомним, о смерти Николая Сличенко стало известно в пятницу, 2 июля. Ему было 86 лет. Причины смерти пока не уточняются.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году он был принят в московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» артистом вспомогательного состава. Сличенко сыграл более 60 ролей в театре, снялся в ряде фильмов, в том числе в картинах «В дождь и солнце» и «Свадьба в Малиновке». С 60-х пробовал себя в режиссуре. В 1972 году окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИС. С 1977 года стал главным режиссером и художественным руководителем театра «Ромэн» — единственного профессионального цыганского театра. Сличенко — единственный цыган, удостоенный звания народного артиста СССР.

Читайте также:
театр «Ромэн»церемония прощанияактер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте