«Не штилевая погода»: москвичам пообещали жару и ветер в первую неделю июля

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Погода в начале новой рабочей недели в столице будет теплой и без дождей. Воздух прогреется до 26–28 градусов. Ближе к выходным в город придет тридцатиградусная жара. Однако из-за ветра она будет переноситься легче. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

По ее словам, на следующей неделе погоду будет определять антициклон арктического происхождения с довольно сухим воздухом.

— И ночи, и дни станут теплее. В начале недели — преобладающие 24–29 градусов. Значит, в Москве будет где-то 26–28 градусов. К концу недели, к выходным, не исключено, что температура воздуха и в городе приблизится к отметке плюс 30 градусов. Но эта жара будет переноситься легче, потому что будет довольно плотный северный и северо-восточный ветер, — добавила Позднякова.

Она добавила, что температура будет на пять градусов выше климатической нормы. Однако жара будет менее интенсивной, чем та, что была в июне.

— Ветер ослабеет только к выходным. А так он будет силой пять–десять, три–восемь метров в секунду. В ночные часы у нас еще будет сохраняться перемешивание воздуха, что позволит провентилировать город, не давая возможности загрязняться. Ветер будет, не штилевая погода, — подчеркнула собеседница издания.

Кроме того, в середине месяца возможна смена прогретого воздуха, который образуется за десять жарких дней, на более прохладный. Поэтому не исключено, что этот процесс будет сопровождаться дождем с грозой.

— В среднем в июле наблюдается около восьми дней с грозой. Поэтому ничего удивительного для июля это не будет представлять, — заключила специалист.