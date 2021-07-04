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Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

Илья Ашуров

Общество
Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 25 142 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Более 13 процентов заболевших не имели клинических проявлений вируса.

Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 7624 новых случая. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 2696 и 1784 заболевших соответственно.

За последние сутки полностью вылечились после прохождения лечения от COVID 15 484 пациента. Специалисты также зафиксировали 663 летальных исхода.

Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

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