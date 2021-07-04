Жители Выхина-Жулебина попросили Петра Толстого помочь с установкой уличных фонарей

Фото: Александр Чикин

Новую систему освещения предложили установить на улице Сормовской района Выхина-Жулебина. С такой инициативой к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому обратились местные жители.

— Прошу вашего содействия в установке системы уличного освещения от Сормовской улицы, дом 21а, строение 2, до Сормовской улицы, дом 26, корпус 2, строение 2, — сказано в обращении, которое местная жительница Вера Самохвалова передала в приемную парламентария.

Москвичи жалуются, что в ночное время здесь невозможно ходить: нескольких фонарей не хватает, чтобы осветить большую парковку. Кроме того, неподалеку от нее находится вход на Кузьминское кладбище, который тоже никак не освещается.

Ожидается, что волонтеры команды Толстого опросят жильцов ближайших домов и горожане сами определят места размещения уличных фонарей. Предложения передадут в управу района.

Ранее жители Выхина-Жулебина попросили Толстого вернуть ярмарку на территорию района. Речь идет о торговых рядах, которые раньше находились на Ферганской улице, владение 17. Из-за строительства транспортно-пересадочного узла «Юго-Восточная» ярмарку перенесли на менее удобную площадку.