Более 50 частных домов оказались подтоплены в Крыму из-за сильного ливня

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В разных частях Крымского полуострова из-за непогоды произошли затопления частных домов. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщает региональное ГУ МЧС.

По сообщению ведомства, вследствие схода селя были затоплены частные дома, расположенные в Бахчисарайском районе: в селах Соколиное и Куйбышево. На месте происшествия работают спасатели, также готовится эвакуация населения, передает РИА Новости.

Кроме того, из-за продолжительных дождей в этом же районе Крыма вышли из берегов сразу три реки. Одна из них уже вернулась в русло.

— Вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселениях. Расчищаем, откачиваем, готовы к эвакуации населения в случае необходимости, — заявила глава Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

В общей сложности из-за непогоды пострадали более 50 частных домовладений, сообщает РЕН ТВ.

Ранее МЧС России по региону, ссылаясь на данные метеосводок, объявило в Крыму штормовое предупреждение на 4 и 5 июля. Ведомство предупреждало о сильных ливневых дождях с осадками объемом 30–50 миллиметров почти во всех частях полуострова.