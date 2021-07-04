«Инструмент провокации»: Песков высказался о ситуации с британским эсминцем

Фото: Администрация президента РФ

Британский эсминец Defender, нарушивший границы России в Черном море, является инструментом провокации, суть подобных операций планируется «у старших товарищей за океаном». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 4 июля.

— В данном случае эсминец — это был просто инструмент провокации. И президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места и в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и так далее, — рассказал Песков.

Суть таких операций, по его словам, планируется у «старших товарищей за океаном», а российская разведка осведомлена, кто принимал это решение. Песков добавил, что он не является сторонником обсуждения «сценариев судного дня», но при повторении таких ситуаций реакция будет жесткой, рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Defender пересек российскую границу 23 июня в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды страны и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.