Андрей Бочкарев: Первые кварталы реновации будут завершены в ближайшие три года

Фото: Пресс-служба МУФ

Первые проекты кварталов по программе реновации будут реализованы в столице в течение двух-трех лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в воскресенье, 4 июля.

— В данный момент в Москве проходит первая волна реновации. Во всех округах на стартовых площадках строятся отдельные дома. После переселения жителей в новые дома будет проведена перепланировка территории, — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Первые полноценные кварталы появятся в городе в течение двух-трех лет, их можно будет демонстрировать как примеры успешной реновации, добавил Бочкарев. Программа, по его словам, позволит улучшить городской ландшафт и создать комфортные общественные пространства.

Концепции победителей международного конкурса на разработку архитектурных решений домов по реновации позволят сформировать индивидуальный архитектурный стиль кварталов, отметил заммэра.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.