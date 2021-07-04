«Под ИВЛ»: жена Петра Мамонова опровергла информацию о его смерти

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Музыкант и актер Петр Мамонов по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, но он жив. Об этом сообщила его жена Ольга Мамонова в воскресенье, 4 июля.

— Состояние, как и четыре дня назад: оценивается врачами как крайне тяжелое, под ИВЛ, — рассказала она.

Сообщения в социальных сетях о смерти артиста, по словам Мамоновой, являются неправдой, всю информацию о супруге она сообщает журналистам лично, отмечает РИА Новости.

Напомним, о госпитализации Мамонова с коронавирусом в Коммунарку стало известно 1 июля. Музыканту 70 лет, почти два года назад он перенес обширный инфаркт и две операции.

Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. Широкой общественности он известен благодаря своей роли в кинокартинах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь». Музыкант также прославился благодаря группе «Звуки Му», которая впервые выступила для большой аудитории в 1984 году.