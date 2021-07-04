Худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище

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Россия, Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

Народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом стало известно в воскресенье, 4 июля.

— Похоронили, — приводит слова присутствующего на прощании РИА Новости.

Сличенко умер в пятницу, 2 июля. Ему было 86 лет, причины смерти пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с худруком состоялась в театре «Ромэн». Проститься с режиссером пришли его коллеги и поклонники.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году он был принят в московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» артистом вспомогательного состава. Сличенко сыграл более 60 ролей в театре, снялся в ряде фильмов, в том числе в картинах «В дождь и солнце» и «Свадьба в Малиновке». С 60-х пробовал себя в режиссуре. В 1972 году окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИС. С 1977 года стал главным режиссером и художественным руководителем театра «Ромэн» — единственного профессионального цыганского театра. Сличенко — единственный цыган, удостоенный звания народного артиста СССР.