Психолог назвала восемь признаков мужчины, с которым нужно срочно расстаться

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Разные предпочтения в интимной жизни, наличие у мужчины зависимости, а также физическое насилие являются причинами, по которым нужно расставаться со второй половинкой. Об этом заявила клинический психолог, психоаналитик Анна Ластовецкая.

Наличие зависимости

Если один партнер зависим от чего-либо — алкоголя, игр или наркотиков — второй автоматически становится созависимым, считает эксперт. Человеку можно помочь, если он сам стремится вылечиться, но продолжать отношения с таким партнером не имеет смысла.

Вероятно, что мужчина способен и вовсе потерять интерес ко второй половинке, если одержит победу над пагубными привычками.

Резкие перепады настроения

Нестабильного в эмоциональном плане мужчину необходимо обследовать — у него могут быть проблемы с гормонами или биологическое обострение. В противном случае любые перемены в его настроении будут негативно влиять на настрой женщины.

Разные взгляды на детей

Плохо закончатся и те отношения, в которых один мечтает о потомстве, а другой — либо вовсе не хочет этого, либо не думает о детях. Продолжение рода является делом, к которому стоит осознанно подходить, ведь это требует значительных трат, объясняет Ластовецкая.

Самоутверждение за счет женщины

Как правило, мужчины оскорбляют своих женщин, чтобы бороться с собственными комплексами. Если внешность девушки и ее уровень кулинарного мастерства становятся регулярными темами для насмешек, стоит задуматься о расставании.

По-настоящему любящий мужчина всегда найдет деликатный способ сообщить избранной о каких-либо проблемах.

Разные предпочтения в постели

Бросить стоит и того партнера, который не желает обсуждать предпочтения женщины в сексе или вовсе игнорирует их. Удовольствие от этого интимного процесса должны получать оба, поэтому нет ничего удивительного в том, чтобы попробовать найти себе нового мужчину.

Физическое насилие

Отношения стоит закончить и с тем, кто вместо попытки решить все дипломатично за столом переговоров, применяет физическое насилие. Данная проблема лишь усугубляется при наличии в семье детей.

Полигамность партнера

Причиной для постоянного стресса женщины станет и неверность партнера. Она будет все время думать о том, что не так, и это приведет к самобичеванию.

Негативные эмоции

Женщинам стоит вспомнить первые месяцы после знакомства — если они были наполнены счастьем, а сейчас ощущается пустота, то это повод задуматься.

Это стоит либо обсудить с мужчиной, либо закончить с ним отношения, отмечает WDay.