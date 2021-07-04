Психолог назвала восемь признаков мужчины, с которым нужно срочно расстаться
Разные предпочтения в интимной жизни, наличие у мужчины зависимости, а также физическое насилие являются причинами, по которым нужно расставаться со второй половинкой. Об этом заявила клинический психолог, психоаналитик Анна Ластовецкая.
Наличие зависимости
Если один партнер зависим от чего-либо — алкоголя, игр или наркотиков — второй автоматически становится созависимым, считает эксперт. Человеку можно помочь, если он сам стремится вылечиться, но продолжать отношения с таким партнером не имеет смысла.
Вероятно, что мужчина способен и вовсе потерять интерес ко второй половинке, если одержит победу над пагубными привычками.
Резкие перепады настроения
Нестабильного в эмоциональном плане мужчину необходимо обследовать — у него могут быть проблемы с гормонами или биологическое обострение. В противном случае любые перемены в его настроении будут негативно влиять на настрой женщины.
Разные взгляды на детей
Плохо закончатся и те отношения, в которых один мечтает о потомстве, а другой — либо вовсе не хочет этого, либо не думает о детях. Продолжение рода является делом, к которому стоит осознанно подходить, ведь это требует значительных трат, объясняет Ластовецкая.
Самоутверждение за счет женщины
Как правило, мужчины оскорбляют своих женщин, чтобы бороться с собственными комплексами. Если внешность девушки и ее уровень кулинарного мастерства становятся регулярными темами для насмешек, стоит задуматься о расставании.
По-настоящему любящий мужчина всегда найдет деликатный способ сообщить избранной о каких-либо проблемах.
Разные предпочтения в постели
Бросить стоит и того партнера, который не желает обсуждать предпочтения женщины в сексе или вовсе игнорирует их. Удовольствие от этого интимного процесса должны получать оба, поэтому нет ничего удивительного в том, чтобы попробовать найти себе нового мужчину.
Физическое насилие
Отношения стоит закончить и с тем, кто вместо попытки решить все дипломатично за столом переговоров, применяет физическое насилие. Данная проблема лишь усугубляется при наличии в семье детей.
Полигамность партнера
Причиной для постоянного стресса женщины станет и неверность партнера. Она будет все время думать о том, что не так, и это приведет к самобичеванию.
Негативные эмоции
Женщинам стоит вспомнить первые месяцы после знакомства — если они были наполнены счастьем, а сейчас ощущается пустота, то это повод задуматься.
Это стоит либо обсудить с мужчиной, либо закончить с ним отношения, отмечает WDay.