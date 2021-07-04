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Три грузовика столкнулись под путепроводом на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Три грузовика столкнулись под путепроводом на юго-востоке Москвы
Фото: Pixabay / klimkin
Россия, Москва, Южный административный округ, 1-й Кожуховский проезд, 19к1 Карта всех событий

Три грузовика столкнулись под Сайкинским путепроводом на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 4 июля.

Инцидент произошел по адресу 1-й Кожуховский проезд в районе дома 19, корпус 1. Движение осуществляется по одной полосе, отмечается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Ранее сообщалось, что автомобиль каршеринга опрокинулся на бок в результате ДТП в Лефортовском тоннеле.

Три грузовика столкнулись под путепроводом на юго-востоке МосквыФото: Telegram/DtOperativno
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