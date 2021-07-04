Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона об игристых винах в России

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Компания Moet Hennessy будет, согласно новому закону, маркировать собственную продукцию, поставляемую в Россию, как «игристое вино». Об этом говорится в заявлении организации в воскресенье, 4 июля.

— Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы, — отмечается в сообщении.

Изменения в законодательстве привели лишь к «кратковременной приостановке поставок», приводит заявление агентство Bloomberg.

Ранее компания заявила о решении приостановить поставки в Россию в связи с изменением законодательства.

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки к 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Закон вносит дополнительные требования к спиртным напиткам. Он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».

Всего в Россию ввозится около 50 миллионов литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13 процентов — шампанское из Франции. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках составляет меньше двух процентов.