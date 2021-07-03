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Один из крупных производителей приостановит поставки шампанского в Россию

Юлия Курганова

Общество
Один из крупных производителей приостановит поставки шампанского в Россию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо, в котором сообщается о решении приостановить поставки в Россию. Это связано с изменением законодательства в РФ.

Так, 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Закон вносит дополнительные требования к спиртным напиткам. Он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».

В письме сказано, что из-за этих изменений компании необходимо провести пересертификацию продукции, изменить маркировку и вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции. Французские производители шампанского пока не подтвердили готовность изменить название для российского рынка, сообщает РБК.

Всего в Россию ввозится около 50 миллионов литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13 процентов — шампанское из Франции. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках составляет меньше 2 процентов.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что эксперты Роскачества развеяли мифы о грузинском вине. Грузия занимает третье место в рейтинге крупнейших поставщиков вина в Россию.

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