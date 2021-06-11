Эксперты Роскачества развеяли мифы о грузинском вине

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Грузия занимает третье место в рейтинге крупнейших поставщиков вина в Россию. Однако вокруг алкогольного напитка из этой страны сложились мифы, сообщает Роскачество в пятницу, 11 июня.

Так, более 85 процентов вин из Грузии, которые продаются в России, красного цвета. Они изготавливаются из сорта винограда саперави. Однако главным сортом грузинского виноградника является белый ркацители. Дело, в том числе, и в том, что много насыщенного саперави во время застолья трудно выпить.

Хотя Грузия и заявляет, что в стране есть только собственный виноград, данные Национального агентства винограда и вина Республики Молдова говорят о другом. Так, в 2020 году республика экспортировала в Грузию 17,8 миллиона литров виноматериала. Вероятно, это и есть красные сорта винограда, отмечает Роскачество.

Кроме того, эксперты «Винного гида России» советуют обратить внимание на сухие вина из Грузии. Также стоит остерегаться вин с этикеткой не на грузинском языке — таких, как, например, «Слезы Сталина» или «Гоги в кепке». Наконец, можно изучить зарубежный рейтинг грузинских вин, отмечается на сайте Роскачества.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как правильно дегустировать вино.

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