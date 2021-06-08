Производство шампанского в России в мае упало более чем наполовину

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Выпуск шампанских и игристых вин в России упал в мае на 53,8 процента до 0,59 миллиона декалитров. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей во вторник, 8 июня.

Всего с начала года производство шампанского упало по сравнению с показателями 2020 года на треть — до 3,1 миллиона декалитров. Кроме того, упало и производство фруктовых вин: их произвели на 13 процентов меньше — 4,3 миллиона декалитров.

Наконец, заводы по производству коньяка выпустили в мае продукции на 10,3 процента меньше — до 0,57 миллиона декалитров, отмечает Интерфакс.

Ранее замглавы Минздрава Олег Салагай сообщил о снижении в России потребления алкоголя и табака.

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