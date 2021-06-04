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Замглавы Минздрава сообщил о снижении в России потребления алкоголя и табака
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Замглавы Минздрава сообщил о снижении в России потребления алкоголя и табака

Полина Долганова

Внутренняя политика

Потребление алкоголя и табака в России снизилось за год. Статистика находится в процессе формирования. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Отмечается, что потребление табака в стране составляет на данный момент около 21 процента, а потребление алкоголя — 9 литров на человека в год, пишет РИА Новости.

— Что касается потребления алкоголя, окончательные данные пока озвучивать преждевременно, — заявил Салагай на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее в Министерстве здравоохранения страны сообщили, что каждый четвертый житель России курит.

Читайте также: Эксперт озвучил способ борьбы с алкоголизмом в России

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