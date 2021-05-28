Нарколог рассказал, когда можно садиться за руль после употребления алкоголя

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Врач-нарколог и кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал, когда можно садиться за руль после употребления небольшой дозы алкоголя.

— Если выпить примерно бутылку пива, садиться за руль можно не менее чем через 3–4 часа. Это же касается употребления 40 миллилитров крепкого алкоголя и бокала вина, — утверждает врач.

В зависимости от климата и индивидуальных особенностей организма время может изменяться, уточняет специалист. В некоторых барах за границей есть специальные одноразовые анализаторы, с помощью которых вы можете проверить, не превышаете ли норму в этой стране, пояснил врач.

Также Сараев дал пару советов о том, как замедлить процесс опьянения. Необходимо пить больше простой негазированной воды, можно съесть греческий салат, его ингредиенты замедлят процесс всасывания алкоголя, отметил нарколог.

Сараев призвал водителей отказаться от поездок за рулем в нетрезвом виде, потому что даже небольшое количество выпитого может внезапно повлиять на организм, сообщает «Москва 24».

Кстати, в Великобритании, Мальте, Лихтенштейне и США допустимой считается норма до 0,8 промилле. Для человека весом в 70 килограммов это примерно половина бутылки вина. Исключение составляет Шотландия, где порог составляет 0,5 промилле, а в США он может различаться в разных штатах. Допускаются 0,5 промилле в Германии, Италии, Испании, Турции, Греции, Франции, Хорватии, Финляндии и Швейцарии. Такое количество алкоголя в крови могут дать две небольшие бутылки пива.

В Боснии и Герцеговине, Молдавии и Грузии норма составляет 0,3 промилле — это примерно один бокал шампанского. Такая же норма существует и в России. По 0,2 промилле алкоголя разрешено у водителей в Польше, Сербии, Швеции, Эстонии и Норвегии.

Полностью запрещено употреблять алкоголь за рулем в Армении, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии и на Украине.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Ранее врач рассказал, при каких болезнях нельзя употреблять алкоголь.

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