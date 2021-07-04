Движение транспорта в столичных Хамовниках временно ограничат с 8 июля
Россия, Москва, проезд Девичьего Поля Карта всех событий
Движение транспорта временно ограничат в проезде Девичьего Поля в районе Хамовники для проведения мероприятия. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 4 июля.
Полностью перекрыт будет участок проезда от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка 8, 9 и 10 июля с 09:00 до 13:30, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось, что с 1 июля по 1 октября будет ограничено движение транспорта на улице Летчика Спирина. Ограничения на участке будут действовать из-за проведения дорожных работ.
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