Движение транспорта в столичных Хамовниках временно ограничат с 8 июля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, проезд Девичьего Поля Карта всех событий

Движение транспорта временно ограничат в проезде Девичьего Поля в районе Хамовники для проведения мероприятия. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 4 июля.

Полностью перекрыт будет участок проезда от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка 8, 9 и 10 июля с 09:00 до 13:30, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram/DtOperativno

Ранее сообщалось, что с 1 июля по 1 октября будет ограничено движение транспорта на улице Летчика Спирина. Ограничения на участке будут действовать из-за проведения дорожных работ.