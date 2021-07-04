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Движение транспорта в столичных Хамовниках временно ограничат с 8 июля

Иван Юминов

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Движение транспорта в столичных Хамовниках временно ограничат с 8 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, проезд Девичьего Поля Карта всех событий

Движение транспорта временно ограничат в проезде Девичьего Поля в районе Хамовники для проведения мероприятия. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 4 июля.

Полностью перекрыт будет участок проезда от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка 8, 9 и 10 июля с 09:00 до 13:30, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта в столичных Хамовниках временно ограничат с 8 июляФото: Telegram/DtOperativno

Ранее сообщалось, что с 1 июля по 1 октября будет ограничено движение транспорта на улице Летчика Спирина. Ограничения на участке будут действовать из-за проведения дорожных работ.

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